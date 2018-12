Słynny koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich. Nowy film Kingi Dębskiej w gwiazdorskiej obsadzie. I premiera spektaklu o ikonie polskiego teatru. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Noworoczny koncert w Wiedniu

Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich prezentowany jest co roku aż od początku II wojny światowej. Poświęcony jest głównie kompozytorom z rodziny Straussów. Od lat w programie są walc "Nad pięknym modrym Dunajem" oraz "Marsz Radetzky'ego".

Publiczność słucha wesołych, radosnych utworów, słynny koncert w Złotej Sali Musikverein dzięki transmisjom ogląda cały świat, a bilety kupuje się nawet z rocznym wyprzedzeniem.

Tym razem muzyków poprowadzi maestro Christian Thielemann. A w programie noworocznego koncertu są utwory takich kompozytorów jak Carl Michael Ziehrer, Josef Strauss, Josef Hellmesberger, Jr., Johann Strauss Jr. czy Eduard Strauss.

"Zabawa zabawa"

Tym razem Kinga Dębska postanowiła zmierzyć się z tematem pijących kobiet. Scenariusz filmu reżyserka napisała wspólnie z Miką Dunin, najsłynniejszą polską blogerką piszącą o kobiecym piciu. Prace poprzedziły rozmowy z wieloma kobietami, zmagającymi się z nałogiem.

"Zabawa zabawa" to trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia. 40-letnia prokurator Dorota (Agata Kulesza) pije, by "nie zwariować". Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie swoje pijackie wybryki. Skutecznie pomaga jej w tym mąż, znany polityk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Maria Dębska) lubi ostro imprezować, ale świetnie się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej z tego powodu wyrzutów. Dla szanowanej chirurg Teresy (Dorota Kolak) każdy pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym, którego jest ordynatorem.

Film "Zabawa, zabawa" wchodzi do kin w piątek 4 stycznia

"Grotowski non-fiction"

4 stycznia we Wrocławiu odbędzie się premiera spektaklu, który jest koprodukcją Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego "Grotowski non-fiction". To projekt zainspirowany życiem i twórczością Jerzego Grotowskiego, który tworzył słynny Teatr 13 rzędów w Opolu i Teatr Laboratorium we Wrocławiu.

Jak piszą twórcy przedstawienia "Grotowski w teatrze jest postacią kultową. Jak zatem w takim mitologicznym postrzeganiu twórcy odnaleźć prawdę? Czy w ogóle dotarcie do prawdy o człowieku na podstawie zachowanych wspomnień i śladów jest możliwe? Zadanie staje tym trudniejsze, że żadna z osób biorących udział w projekcie nigdy nie widziała na żywo spektaklu Jerzego Grotowskiego".

W trakcie pracy nad projektem powstała książka o Grotowskim pisana z perspektywy aktorów, a kontynuacją spektaklu jest wystawa Zbigniewa Libery.