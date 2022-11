Urodzony w Krakowie wiedeński artysta GLOD wraca do miasta swych narodzin, by zaprezentować swoją twórczość, zabrać głos wobec bieżącej sytuacji politycznej i wyrazić szacunek dla postawy polskiego społeczeństwa, które udzieliło wielkiego wsparcia Ukrainie podczas trwającej wojny za wschodnią granicą. Główną osią wydarzenia będzie premiera nowego obrazu GLODA.

GLOD – „Neighbours”, 2022 / Materiały prasowe

W piątek 25 listopada w Muzeum AK odbędzie się wernisaż otwierający wystawę prac Marcina GLODa - austriackiego artysty o polskich korzeniach urodzonego w Krakowie. Zarówno wernisaż jak i trwająca do niedzieli 27 listopada wystawa będą dostępne dla szerokiej publiczności. Podczas wernisażu zostanie zaprezentowany po raz pierwszy nowy obraz GLODa pt. "Neighbours" ("Sąsiedzi") stanowiący komentarz artysty do bieżącej sytuacji politycznej w regionie wykorzystujący znane motywy popkulturowe.

"Artysta nowej kultury nowoczesnej", jak określa siebie GLOD, czerpie inspiracje, jakie oferuje grafika, typografia, Pop Art, Street Art oraz graffiti. Absolwent wiedeńskiego Graphische rozpoczął karierę jeszcze na studiach, projektując okładki płyt oraz grafiki dla Muzeum Mozarta.

W ostatnich latach poświęcił się działalności artystycznej. Po sukcesie wystawy w wiedeńskiej Ho Gallery przyszły kolejne projekty i autorskie wystawy m.in. w Hamburgu, Bazylei, Monachium, Amsterdamie i Dubaju. Wreszcie przyszedł czas na Polskę.

GLOD – „Together" / Materiały promocyjne

GLOD wykorzystuje zarówno globalne jak i lokalne motywy popkultury poznane w dzieciństwie spędzonym w krakowskich blokowiskach. W jego dziełach przewija się zatem Różowa Pantera, Kaczor Donald, Królik Bugs, a nawet Bolek i Lolek. Te motywy GLOD wykorzystał, zabierając głos również w sprawach trudniejszych. Wystawy w Warszawie i Krakowie staną się pretekstem do podkreślenia postawy społeczeństwa polskiego, które wykazało niezwykły hart ducha udzielając niezwykłego wsparcia narodowi ukraińskiemu zaatakowanemu przez Rosję.

GOLD - "Good Angel" / Materiały prasowe

Byłem i jestem pod wielkim wrażeniem pomocy, jakiej Polacy udzielają Ukraińcom w czasie tej wojny. Ta postawa skłoniła mnie do stworzenia dwóch nowych prac, które będą miały swoją premierę podczas wystawy w Polsce - mówi GLOD.

Będzie to mój osobisty komentarz do ostatnich wydarzeń, które wstrząsnęły całym cywilizowanym światem. Uważam, że to ważne aby pokazać jak mocno wspieracie Ukrainę w walce o niepodległość i pokój - dodaje.

Do grona swoich idoli GLOD zalicza artystów takich jak Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, czy Banksy.

Cytat Warhol zrewolucjonizował świat sztuki i produkcji artystycznej oraz postawił na głowie koncepcję unikalności obiektu w sztuce poprzez reprodukcje własnych prac. Jestem zafascynowany impulsywnością prac Basquiata. Dzięki niemu nie spędzam wieczności, zastanawiając się nad każdym pociągnięciem pędzla. Banksy'ego doceniam ze względu na tematy, którymi się zajmuje, tworząc na ulicy, a nie za drzwiami muzeów. Trafia w nerw i problemy naszych czasów. Zawsze tworzy prace, które trafiają na nagłówki mediów.

Wystawa GLOD w Krakowie.:

Kraków: (3 dni) / Muzeum AK, ul. Wita Stwosza 12

piątek 25 listopada, 19.00. - 21.00.

sobota 26 listopada, 10.00 - 17.00.

niedziela 27 listopada, 10.00 - 15.00 GOLD - Fake / RMF FM