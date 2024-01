Ferie nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

Zimowe ferie nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie zdjęcia. W poniedziałek do szkół wracają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, którzy w tym roku jako pierwsi mieli ferie. Rozpoczęli je 13 stycznia. Jeszcze przez tydzień - do 4 lutego - odpoczywać będą uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego, dla których ferie rozpoczęły się 20 stycznia. Jako ostatni w tym roku - od 10 lutego do 25 lutego - odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.