Zamieszki wybuchły również m.in. w Bordeaux, Rennes i Nantes. Policja użyła tam gazu łzawiącego m.in. przeciwko skrajnie lewicowym bojówkom, które zaczęły obrzucać ich kamieniami oraz podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami.

Według mediów w Bordeaux policja uzyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom, którzy spokojnie protestowali na ulicy - tylko po to, by skłonić ich do zmiany kierunku marszu.