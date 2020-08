"Chaosu i wojny domowej nie będzie" – oświadczył prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka rozmawiając z dziennikarzami w lokalu wyborczym w Mińsku. "Jeśli ktoś zechce wyrazić swoje zdanie po wyborach – to dobrze. Zobaczmy, w jakich miejscach zgodnie z prawem można to robić, pójdziecie do władz Mińska i wypowiecie swoje zdanie" – przekonywał.

Alaksandr Łukaszenka / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

W niedzielę na Białorusi odbywa się głosowanie w wyborach prezydenckich. Kandydatami są urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka, tłumaczka i żona zatrzymanego blogera Swiatłana Cichanouska, była deputowana Hanna Kanapacka, współprzewodniczący ruchu Mów Prawdę Andrej Dzmitryjeu i lider Białoruskiej Socjaldemokratycznej Hramady Siarhiej Czeraczań.



W czasie kampanii wyborczej na Białorusi zatrzymano już ponad 1300 osób. Wielu z nich władze zarzuciły udział w akcjach, które zostały przez nie uznane za nielegalne. Uczestników pokojowych akcji zatrzymywały siły specjalne milicji i funkcjonariusze w cywilu.



Łukaszenka przekonywał, że opozycja miała możliwość określenia, w jakie dni chce przeprowadzić mityngi. Mamy do tego miejsca, tak jak u was Polsce, jak w Wielkiej Brytanii - tłumaczył. Jeśli jednak będziecie demonstrować gdzie popadnie i przeszkadzać innym ludziom, to pociągniemy was do odpowiedzialności - ostrzegł.



Prezydent Białorusi zapowiedział, że nie dopuści po wyborach do chaosu i wojny domowej. Nic nie wymknie się spod kontroli - zapewnił.

Łukaszenka stwierdził m.in., że od rana na granicach państwa odmówiono wjazdu ponad 170 osobom, które "albo miały fałszywe wizy, albo nie potrafiły wskazać, po co jadą". Jego zdaniem, były to osoby podróżujące m.in. z terytorium Ukrainy i Polski.





Swiatłana Cichanouska / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA



Prezydent Białorusi powiedział również, że nie uważa Swiatłany Cichanouskiej za swoją główną rywalkę i że to media "zrobiły z tej biedaczki jego główną konkurentkę". Przekonywał, że nie będzie represji wobec oponentów, ponieważ "nie są oni nic warci z punktu widzenia polityki".



Kolejki przed lokalami wyborczymi

Głosowanie w lokalu wyborczym w Mińsku / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA



W wielu lokalach wyborczych w Mińsku, a także przed nimi ustawiają się długie kolejki do głosowania. Niektórzy wyborcy przyznają, że - choć wcześniej nie chodzili na wybory - tym razem chcą zabrać głos w sprawie tego, kto zostanie prezydentem.

Na zdjęciach opublikowanych przez Onliner.by i Radio Swaboda widać stojące na ulicach Mińska całe kolumny milicyjnych autobusów i ciężarówek do transportu ludzi. Jedno ze zdjęć przedstawia wozy milicyjne i ludzi w mundurach wojskowych z psami koło siedziby administracji prezydenta.



Wyprowadzenie na ulice sprzętu specjalnego ma na celu zapewnienie porządku. Śledzimy portale internetowe i ponieważ są tam wezwania (prawdopodobnie chodzi o wezwania do udziału w protestach - przyp. red.), bierzemy to pod uwagę. Sprzęt jest na ulicach, by nie dopuścić do zaburzenia porządku publicznego - powiedziała Wolha Czemadanawa, rzeczniczka resort spraw wewnętrznych. Uściśliła, że jest to sprzęt należący do wojsk wewnętrznych, które podlegają MSW.





Białoruski żołnierz w lokalu wyborczym w Mińsku / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA



Radio Swaboda, którego strona internetowa nie jest obecnie dostępna w Mińsku, podało wcześniej, że przy jednym z wjazdów do miasta stoją samochody wojskowe, również należące do wojsk wewnętrznych.



Według Centralnej Komisji Wyborczej, o godz. 16 czasu białoruskiego (15 w Polsce) frekwencja wynosiła 73,4 proc. Uwzględnia ona także frekwencję z poprzedzającego właściwy dzień głosowania 9 sierpnia pięciodniowego głosowania przedterminowego (wyniosła ona według CKW 41,7 proc.)