Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7 wystąpiło w piątek późnym wieczorem na na południu Bośni i Hercegowiny - poinformował amerykański Instytut Geofizyczny (USGS). Wstrząsy były odczuwalne na całych Bałkanach, które są aktywnym terytorium sejsmicznym.

Mapa udostępniona przez EMSC / EMSC (Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne) /

Według USGS epicentrum wstrząsów znajdowało się na północny wschód od miejscowości Ljubinje na głębokości ok. 2 km. Natomiast Śródziemnomorski Instytut Sejsmologiczny (CSEM) podał, że znajdowało się ono w odległości ok. 42 km na południowy wschód od Mostaru.

Jak podaje chorwacka służba sejsmologiczna, zginęła co najmniej jedna osoba.

Trzęsienie ziemi, które trwało ok. 20 sek. było odczuwalne m. in. w Belgradzie, Zagrzebiu i Skopje odległym o ok. 400 km od epicentrum, a nawet w niektórych rejonach Włoch, m. in. w Abruzji i Neapolu.

Ostatnie silne trzęsienie ziemi na Bałkanach, o magnitudzie 6,4, nawiedziło 29 grudnia 2020 r. rejon miasta Petrinja, niedaleko Zagrzebia. Zginęło wówczas 7 osób, setki domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych.