368 149 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby we Francji - najwięcej w tym kraju od początku pandemii. Rekord dobowych zakażeń padł też we Włoszech, gdzie odnotowano ponad 220 tys. nowych przypadków. Z kolei w Wielkiej Brytanii liczba zakażeń spada, ale w ciągu ostatniej doby stwierdzono 379 zgonów z powodu Covid-19. To najwięcej ofiar śmiertelnych od końca lutego zeszłego roku.

We Francji w szpitalach jest 23 371 pacjentów z Covid-19: w tym 3969 leczonych jest na oddziałach intensywnej opieki medycznej.



W szpitalach w ciągu doby zmarło 270 osób z koronawirusem, natomiast w domach opieki w ciągu tygodnia odnotowano 73 zgony. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 126 059 od początku pandemii.



Wskaźnik zachorowalności we Francji na 100 tys. mieszkańców wynosi 2790 osób. Odsetek pozytywnych wyników testów wzrósł do 20 procent.



W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 677 404 szczepienia, z czego 48 876 pierwszą dawką. Dawkę uzupełniającą przyjęły 594 753 osoby, co daje łącznie 29,4 mln zaszczepionych.



Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymały 53,3 mln osób (tj. 79,1 proc. populacji). W pełni zaszczepionych jest 52,09 mln osób (tj. 77,3 proc. populacji). Według stanu na 11 stycznia w pełni zaszczepionych jest 91 proc. dorosłych, a 93 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki.

Nowy rekord pandemii koronawirusa we Włoszech

We Włoszech stwierdzono ponad 220 tys. nowych zakażeń. To najwyższy wskaźnik dobowy od początku pandemii. Zmarły 294 osoby.

W ciągu 24 godzin wykonano około 1,3 mln testów. 16 proc. z nich dało wynik pozytywny.

We Włoszech jest w tej chwili 2,1 mln zakażonych.



Na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1600 chorych na Covid-19.



Pediatrzy poinformowali, że na oddziałach tych znajduje się około 270 osób w wieku poniżej 19 lat. Jest wśród nich 68 dzieci w wieku poniżej 3 lat.

W. Brytania: Najwięcej nowych zgonów na Covid-19 od lutego, ale spada liczba zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 379 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od końca lutego zeszłego roku, ale bilans nowych zakażeń - 120,8 tys. - jest najniższy od 15 dni, co daje nadzieję, iż szczyt fali wywołanej wariantem Omikron koronawirusa minął.



To czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni, by liczba nowych zgonów przekroczyła 300 i są to jedyne cztery takie przypadki od początku marca zeszłego roku. Łączny bilans za minione siedem dni - 1660 - jest aż o 80,8 proc. wyższy niż był w poprzednich siedmiu, choć na tak znaczący wzrost zapewne wpływa fakt, że punktem odniesienia był tydzień obejmujący okres noworoczny.



Bardziej optymistyczne są dane dotyczące nowych zakażeń koronawirusem. Nowy bilans jest najniższym od 27 grudnia, a od tego z poprzedniego wtorku - który był z kolei rekordowym od początku pandemii - jest niższy o prawie 98 tys. Spadła również - po raz pierwszy od wielu dni - łączna liczba zakażeń z minionych siedmiu dni w porównaniu z poprzednimi siedmioma. Wykryto ich łącznie 1,1 mln, czyli o 13,1 proc. mniej niż w poprzednim takim okresie.



Nadal jednak zwiększa się liczba pacjentów w szpitalach - w poniedziałek było ich 19,8 tys., najwięcej od połowy lutego zeszłego roku, choć dane sugerują, że dynamika wzrostu hospitalizacji również zaczyna słabnąć.



Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono już 14,7 mln infekcji, z powodu których zmarło 150 609 osób. Pod względem zakażeń zajmuje ona czwarte miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę zgonów - siódme, ale biorąc pod uwagę liczbę zgonów na milion mieszkańców jest na miejscu 30.



Do tej pory w Wielkiej Brytanii podano 135,5 mln szczepionek przeciw Covid-19, z czego 35,8 mln to dawki przypominające. To oznacza, że przyjęło ją ok. 67 proc. dorosłych mieszkańców kraju.