Policja z brytyjskiego hrabstwa West Midlands opublikowała wizerunki mężczyzn podejrzewanych o porwanie i torturowanie 45-letniego Polaka. Pan Tomasz zmarł w szpitalu.

Jak podaje policja, Polak został porwany 27 marca rano ze swojego domu w Handsworth - dzielnicy Birmingham. Dwaj mężczyźni wciągnęli go do białego vana.



Wieczorem tego samego dnia Polak zapukał do domu w Bickerstaffe w hrabstwie Lancashire z prośbą o pomoc. Miał poparzone 75 proc. ciała. Trafił do szpitala w Liverpoolu, gdzie zmarł 21 czerwca.

Na udostępnionym nagraniu widać porywaczy, którzy kupują odblaskowe kamizelki. To właśnie w nich zapukali do drzwi Polaka, by wzbudzić jego zaufanie. Policja pokazała też samochód, do którego wciągnięto 45-latka.



Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyzn na nagraniu z monitoringu. Proszą też o wsparcie lokalną polską społeczność.