Papież Franciszek odprawił w Wielki Czwartek mszę Wieczerzy Pańskiej na kobiecym oddziale więzienia Rebibbia w Rzymie. Od początku pontyfikatu papież odprawia tę liturgię poza Watykanem. W wielkoczwartkowym geście po raz pierwszy dokonał obrzędu umycia nóg samym tylko kobietom różnej narodowości.

Papież Franciszek podczas obrzędu obmycia nóg / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

W czasie mszy, inaugurującej Triduum Paschalne, papież na wózku umył, wytarł i ucałował stopy dwunastu więźniarek.

Wcześniej w homilii wyjaśniając ten tradycyjny obrzęd powiedział: "Jezus gestem tym uświadamia nam to, co mówił: nie przyszedłem, by mi służono, ale by służyć", "uczy nas drogi służby". To gest wyrażający powołanie do służby - stwierdził Franciszek.

Dodał: "Jezus przebacza wszystko, Jezus przebacza zawsze. Prosi nas tylko o to, byśmy poprosili o przebaczenie". Jezus nie męczy się nigdy przebaczaniem, to my męczymy się prosić o przebaczenie - zaznaczył.