​Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas chce dołożyć wszelkich dyplomatycznych starań, żeby uratować układ rozbrojeniowy INF przed jednostronnym wypowiedzeniem go przez Stany Zjednoczone.

Heiko Maas / OMER MESSINGER / PAP/EPA

Ten układ wiąże się z żywotnie ważnymi interesami Europy. Dopóki są jeszcze szanse utrzymania tego układu, chcemy walczyć o to wszelkimi dyplomatycznymi środkami - powiedział we wtorek Maas gazetom z grupy medialnej Funke.

W NATO chcemy postawić ten temat na najwyższym miejscu porządku dnia. Jesteśmy gotowi oddziaływać na Rosję, żeby forsować przestrzeganie INF. Nie jesteśmy gotowi do rozpoczynania nowego wyścigu zbrojeń - podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.



Maas powiedział, że rozumie zaniepokojenie Waszyngtonu tym, że Moskwa latami nie odnosi się do zastrzeżeń, że narusza ten układ. Amerykańska frustracja nie jest bezpodstawna. Ale nie powinno to skutkować wylewaniem dziecka z kąpielą. Byłby to ogromny błąd - ostrzegł.



Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM) podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie. Układ przewiduje likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.



Prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie się USA z tego układu, zarzucając Rosji łamanie jego postanowień. USA twierdzą, iż Rosja narusza INF, rozmieszczając pociski manewrujące 9M729; Moskwa zaprzecza.

(ph)