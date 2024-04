Węgierskie media piszą o największej demontracji antyrządowej w tym kraju w ostatnich latach. Doszło do niej w sobotę, a zorganizował ją Peter Magyar, w ostatnich tygodniach główny krytyk systemu stworzonego przez premiera Viktora Orbana.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Setki tysięcy ludzi na proteście?

Choć media nie podają jeszcze szacunków co do frekwencji, to piszą o największej demonstracji przeciwko władzy w ostatnich latach. Sam Magyar ocenił, że protest zebrał setki tysięcy ludzi.

Spokój placu Ferenca Deaka w centrum Budapesztu, blisko uczęszczanej przez turystów ulicy Vaci, został w sobotnie popołudnie zakłócony przez tłumy demonstrantów z węgierskimi flagami, którzy odpowiedzieli na apel Magyara i wyszli na ulice protestować przeciwko władzy.