Nawet 65 tys. imigrantów może w tym roku próbować przedostać się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche na pokładach małych łodzi lub pontonów. Tak zakłada najgorszy scenariusz brytyjskiego rządu ujawniony przez dziennik "Daily Telegraph".

(zdjęcie ilustracyjne) / CARLOS DE SAA / PAP/EPA

Gdyby ziścił się scenariusz brytyjskiego rządu, migrantów byłoby ponad dwa razy więcej niż w roku 2021 roku. Wtedy to przez kanał La Manche przepłynęło ponad 28,4 tys. osób próbujących nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii. Było to absolutnym rekordem.

Jak wyjaśnia "Daily Telegraph", 65 tys. ludzi to najgorszy scenariusz brany pod uwagę przez urzędników.

"To nie jest szacunek ani prognoza, to jest założenie planistyczne. To zależy od tego, jak sprawy będą się toczyć po drugiej stronie kanału. Jeśli nic by się nie zmieniło i nastąpiłaby masowa migracja, musimy wiedzieć, z jakimi liczbami musielibyśmy się mierzyć. Po części pokazuje to dokładnie, dlaczego podejmujemy takie środki, jakie podejmujemy i przyglądamy się takim rzeczom jak offshoring (wysyłanie imigrantów na czas rozpatrywania ich wniosków azylowych do kraju trzeciego - red.) i outsourcing (przekazanie prowadzenia operacji na La Manche marynarce wojennej - red.)" - powiedziało cytowane przez "Daily Telegraph" źródło rządowe.

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Priti Patel potwierdziła, że rząd planuje przekazać Royal Navy odpowiedzialność za patrole na kanale La Manche, w tym przyznać marynarce prawo do dowodzenia statkami innych formacji, takich jak straż graniczna czy straż przybrzeżna.

O tych planach, jak również o rozmowach prowadzonych z Rwandą i Ghaną w sprawie wysyłania do tych krajów imigrantów czekających na rozpatrzenie wniosków azylowych napisał w poniedziałek "The Times".