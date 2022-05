Światowa Organizacja Zdrowia nie ma dowodów na to, że wirus małpiej ospy uległ mutacji. Tymczasem w kolejnych krajach Europy potwierdzane są nowe przypadki choroby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rosamund Lewis, szef sekretariatu ds. ospy, który jest częścią programu kryzysowego WHO, poinformował, że wirus nie ma tendencji do mutowania się, chociaż sekwencjonowanie genomu przypadków pomoże w zrozumieniu obecnej epidemii.

Z kolei Maria van Kerkhove, kierownik WHO ds. chorób pojawiających się i odzwierzęcych oraz kierownik techniczny programu Covid-19, poinformowała o ponad 100 przypadkach ospy małpiej w Europie i Ameryce Północnej. Zaznaczyła, że nie były one poważne i "jest to sytuacja, którą da się opanować".

Według WHO ogniska, które dotychczas się pojawiły, są nietypowe, ponieważ występują w krajach, w których wirus nie występuję regularnie. Naukowcy starają się zrozumieć pochodzenie przypadków i czy coś się zmieniło w wirusie.

Pierwszy przypadek ospy małpiej w Danii

Wirus małpiej ospy występuje głównie w Afryce Zachodniej i Środkowej. Należy do tej samej rodziny co ospa. Objawy są również podobne: gorączka, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze i wysypka. Na skórze tworzą się pęcherze wypełnione przezroczystym płynem lub ropą.

Wirus pojawił się już w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Włoszech, Szwecji, Izraelu, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.



Dziś duńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w kraju potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy. Wykryto go u mężczyzny, który wrócił z Hiszpanii. Pacjent jest pod opieką szpitala w Roskilde pod Kopenhagą.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że może on rozprzestrzeniać się poprzez rany, płyny ustrojowe, materiały takie jak pościel, ale także może być obecny w powietrzu.

Tymczasem Belgia jest pierwszym na świecie krajem, który wprowadził obowiązkową 21-dniową kwarantannę dla osób zarażonych małpią ospą - podały dziś tamtejsze media.