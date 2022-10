​Rekordowa susza, do jakiej doszło w tym roku w Kalifornii, spowodowała wysychanie jednego z największych zlokalizowanych tam zbiorników wodnych. Chodzi o jezioro Shasta. Obniżający się poziom wody zaczął odsłaniać niezwykłe znalezisko - zardzewiały korpus łodzi Higginsa z czasów II wojny światowej - podaje portal theguardian.com.

Łódź Higgins w czasie II wojny światowej używana była do transportu żołnierzy udających się do walki. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób trafiła ona do największego zbiornika Kalifornii, a przez dziesięciolecia tkwiła zatopiona w głębinach.

Poziom wody w jeziorze Shasta spadł tym w roku wystarczająco nisko, co umożliwiło w pełni wydostać nazywaną przez historyków "łódź duchów". Urzędnicy amerykańskiej służby leśnej szukają odpowiedzi na pytanie, skąd ten statek wziął się w tym miejscu.

Okoliczność jego zatonięcia pozostaje tajemnicą - napisali przedstawiciele amerykańskiej służby leśnej i lasu narodowego Shasta-Trinity w poście na Facebooku.

Numery namalowane wzdłuż rampy statku wskazują, że był on kiedyś przydzielony do USS Monrovia Attack Transport, kwatery głównej generała George'a Pattona podczas sycylijskiej okupacji w 1943 roku.

Dwight Eisenhower, dowódca wojskowy, generał armii Stanów Zjednoczonych, uczestnik walk podczas II wojny światowej, również był w tym czasie na tym statku i przeszedł on do kolejnych sześciu inwazji w D-Day na Pacyfiku - poinformowano w poście, zauważając, że podobno został on użyty podczas inwazji na Tarawę i że "zatonął w płytkiej wodzie podczas tej bitwy", ale później został uratowany. Statek sklasyfikowany jako transportowiec szturmowy - w 1943 roku zdobył podczas wojny siedem gwiazdek bitewnych.

Według portalu historycznego NavSource, łódź ta została sprzedana na złom w 1969 roku.

Nadal nie wiadomo, w jaki sposób odnaleziony statek Higginsa dotarł z bitew europejskich na dno jeziora Shasta. Na razie jest w drodze do muzeum w Nebrasce, gdzie eksperci będą pracować nad jej zachowaniem i renowacją.

Susza wywołana kryzysem klimatycznym ma się pogłębić w USA w nadchodzących latach. Może być więcej tajemnic, które wyłonią się z błota. Na razie urzędnicy próbują ułożyć historię łodzi duchów z jeziora Shasta.