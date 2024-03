Harvard poinformował, że usunął oprawę z ludzkiej skóry z książki, która jest w zasobach uniwersyteckiej biblioteki już od lat 30. ubiegłego wieku. Chodzi o napisaną w XIX wieku książkę pt. „Des Destinées de l'Ame”.

O tym, że powieść oprawiona jest w ludzką skórę naukowcy poinformowali w 2014 roku. Teraz Harvard podał do wiadomości, że zdjął okładkę z książki, która dziesiątki lat przeleżała na bibliotecznej półce.

"Des Destinées de l'Ame" to rodzaj medytacji na temat tego, co dzieje się z duszą po śmierci. W drugiej połowie lat 80. XIX wieku napisał ją francuski powieściopisarz Arsène Houssaye. Następnie podarował książkę przyjacielowi, Ludovicowi Boulandowi.

Był on lekarzem i to on oprawił książkę w skórę, pochodzącą z pleców pacjentki, zmarłej z przyczyn naturalnych w zakładzie psychiatrycznym.