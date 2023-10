Korea Północna zatrzymała reaktor jądrowy w swoim głównym ośrodku badań nuklearnych w Jongbjon; prawdopodobnie ma to na celu wydobycie plutonu, który może zostać wykorzystany do produkcji broni jądrowej dzięki powtórnemu przetworzeniu zużytych prętów paliwowych - przekazały w czwartek południowokoreańskie media, powołując się na źródła rządowe w Seulu.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un / KCNA / PAP/EPA

Działanie reaktora jądrowego o mocy 5 megawatów w Jongbjon zostało wstrzymane pod koniec września - oceniają źródła wywiadowcze Korei Płd. i USA. "Korea Południowa i Stany Zjednoczone uważają, że może to być oznaką prac związanych z (...) chęcią uzyskania wzbogaconego plutonu do użycia w produkcji broni jądrowej" - poinformowała gazeta "Dong-a Ilbo", powołując się na anonimowe źródło rządowe.

Korea Północna może szykować test nuklerany

Przetwarzanie zużytych prętów paliwowych usuniętych z reaktora jądrowego jest krokiem podejmowanym przed wydobyciem plutonu. Kompleks nuklearny Jongbjon jest głównym źródłem plutonu, który Korea Północna prawdopodobnie wykorzystała do budowy broni jądrowej.

"Nie można wykluczyć przeprowadzenia testu nuklearnego przez Koreę Północną" - powiedział cytowany przez "Dong-a Ilbo" wysoki rangą urzędnik państwowy, nie podając szczegółów.

Rzecznik ministerstwa obrony Korei Południowej Dzen Ha Gju odmówił podania szczegółów wywiadowczych, przekazał jednak, że amerykańskie i południowokoreańskie służby uważnie monitorują sprawę. Korea Północna wstrzymywała już wcześniej działanie reaktora, jednak cel takiego postępowania nie był znany. Pracę reaktora można wstrzymać w celu konserwacji lub wydobycia plutonu - informuje południowokoreańska gazeta.

Arsenał nuklearny Korei Północnej wciąż zagadką

Korea Północna twierdzi, że posiada broń jądrową, lecz nie wiadomo, jak duży to jest arsenał. Niezależne szacunki dotyczące ilości plutonu w Korei Północnej sięgają nawet 70 kg, co może wystarczyć do zbudowania ponad 20 głowic jądrowych.

Amerykański naukowiec Siegfried Hecker, były dyrektor Los Alamos National Laboratory - ośrodka badającego zagadnienia energii jądrowej, odwiedził kompleks Jongbjon w 2010 roku. Twierdzi on, że choć Korea Północna od dawna pracuje nad rozwojem broni nuklearnej, to zdolności Pjongjangu do odzyskiwania plutonu, a także jego zapasy będące w posiadaniu Korei Płn. są ograniczone.

Rosja pomoże Kim Dzong Unowi?

"W najbliższym czasie najbardziej niepokoi mnie ewentualność tanich dostaw plutonu bezpośrednio przez Rosję" - powiedział Hecker, przypominając, że podczas ostatniego spotkania przywódców Korei Płn. i Rosji Władimir Putin "zobowiązał się do ściślejszej współpracy wojskowej z Pjongjangiem i może zaoferować pomoc w rozwijaniu programu nuklearnego".

Korea Północna przeprowadziła jak dotąd sześć podziemnych testów nuklearnych. Istnieją obawy, że może przeprowadzić kolejny w ramach wysiłków zmierzających do opracowania zminiaturyzowanych głowic nuklearnych.

Parlament Korei Północnej przyjął w zeszłym tygodniu poprawkę do konstytucji dotyczącą polityki nuklearnej. Stojący na czele kraju dyktator Kim Dzong Un nakazał też "wykładniczy" wzrost produkcji broni jądrowej i dywersyfikację potencjału nuklearnego.