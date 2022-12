"Co to jest? Czy to UFO? Boję się" - takie m.in. wpisy pojawiały się na Twitterze. Niektórzy wysuwali podejrzenia, że była to wystrzelona przez Koreę Północną rakieta, co mogłoby oznaczać początek wojny między państwami koreańskimi. Jeszcze inni użytkownicy mediów społecznościowych twierdzili, że było to zjawisko nadprzyrodzone.

Setki zgłoszeń od mieszkańców Według lokalnych mediów południowokoreańskie służby ratunkowe i policja otrzymały setki zgłoszeń od ludzi, którzy obserwowali z niepokojem "podejrzany obiekt latający i tajemnicze światła w całym kraju". Resort obrony w Seulu w oficjalnym komunikacie podał po zakończeniu testu, że prace nad rakietą to element starań o zwiększenie zdolności prowadzenia zwiadu z przestrzeni kosmicznej. Agencja Yonhap podkreśla, że test nastąpił w czasie, gdy komunistyczna Korea Północna dąży do uzyskania pocisków dalekiego zasięgu na paliwo stałe oraz wojskowego satelity zwiadowczego. Południowokoreańska rakieta nośna została po raz pierwszy przetestowana w marcu, a najnowsza próba była kontynuacją prac nad urządzeniem. Rakieta ma służyć do umieszczania na niskiej orbicie okołoziemskiej małych satelitów. Zobacz również: Białoruś sugeruje, że ukraiński pocisk spadł na jej tereny nieprzypadkowo

​Eberhardt: Ukraina rozumie rosyjską grę

Korupcja w Parlamencie Europejskim. Wątek marokański

Chłopiec urodził się w samolocie. Przymusowe lądowanie REKLAMA