Co najmniej dziewięć osób zginęło w nocy ze środy na czwartek w Nowym Jorku, a 10 w pobliskich stanach New Jersey, Pensylwania i Maryland z powodu katastrofalnej ulewy spowodowanej huraganem Ida, który uderzył na północnym wschodzie USA. Tam sytuacja wciąż jest najtrudniejsza. Natomiast w całym regionie zginęło już co najmniej 23 osób. W wielu miejscach wciąż przeszukiwane są zalane budynki i samochody.

