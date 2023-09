Z wielką pompą rozpoczęła się na paryskich Polach Elizejskich trzydniowa wizyta króla Karola III we Francji. Brytyjski monarcha i prezydent Emmanuel Macron uczestniczyli wspólnie w ceremonii zapalenia znicza na Grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym.

Król Karol III i królowa Kamila po przylocie do Paryża / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Pałac Elizejski nie kryje, że prezydent Emmanuel Macron chce - mimo brexitu - zacieśnić współpracę wojskową z Wielką Brytanią, szczególnie w kontekście agresywnej polityki Rosji, bo z powodów historycznych Niemcy nie są dziś militarną potęgą, nie dysponują też bronią atomową.

Przewidziane zostały spotkania Karola III i Macrona z żołnierzami obu krajów oraz przelot francuskich i brytyjskich samolotów wojskowych nad Polami Elizejskimi.

Później królewska para zaproszona zostanie na obiad do Pałacu Elizejskiego, a wieczorem na wystawną kolację do królewskiego pałacu w Wersalu, by złagodzić napięcia na osi Paryż-Londyn, które pojawiły się po brexicie.