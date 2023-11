Ofiary śmiertelne orkanu Ciaran w Europie

Już kilkanaście osób zginęło wskutek przejścia orkanu Ciaran w Europie.

Po dotarciu na wybrzeże Atlantyku orkan zaczął przesuwać się na wschód. W Toskanii zginęło sześć osób, a ulice wielu miast w ciągu kilku godzin przeistoczyły się w rwące potoki wody i błota.

Drzewa łamiące się pod naporem silnego wiatru były przyczyną kilku wypadków śmiertelnych. W Belgii zginęły dwie osoby, w tym ukraińskie dziecko, we Francji - dwie, jedna - w Hiszpanii, jedna - w Niemczech i jedna - w Holandii.

W Portugalii silne fale na Oceanie Atlantyckim spowodowały zatonięcie żaglówki pod duńską banderą, w wyniku czego zginęły trzy osoby.

Orkan doprowadził do poważnych zakłóceń ruchu kolejowego w Belgii, przede wszystkim we Flandrii. W Brukseli doszło do wielu opóźnień w lotach.

Premier Francji Elisabeth Borne podała, że w całym kraju rannych zostało 47 osób.