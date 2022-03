Według brytyjskiej gazety "Daily Mail” syn prezydenta Joe Bidena inwestował w amerykańską firmę, która – wykonując zlecenie z Pentagonu – miała być zaangażowana w badania nad wirusami na Ukrainie. Dziennik publikuje rzekomą korespondencję adresowaną do Huntera Bidena. Wiarygodność źródła, z którego pochodzą maile, była już podważana przez ekspertów amerykańskich służb specjalnych. "Daily Mail", podobnie jak kilka dni temu "New York Times", twierdzi, że maile są autentyczne.

Joe Biden i jego syn Hunter na zdj. z 2010 r. / ALEXIS C. GLENN / POOL / PAP/EPA

"Daily Mail" zwraca uwagę, że Rosja oskarża USA o prowadzenie programu broni biologicznej na Ukrainie i rzekoma korespondencja może wspierać te oskarżenia.

Według tabloidu , Hunter Biden w zeszłej dekadzie organizował finansowanie działalności na Ukrainie dla firmy biotechnologicznej Metabiota. Z publikacji wynika, że była ona "podwykonawcą głównego wykonawcy" - amerykańskiego Departamentu Obrony.

W ujawnionych mailach jest mowa o milionach dolarów od amerykańskich instytucji finansowych i setkach tysięcy dolarów inwestowanych przez amerykańską firmę, w której udziały miał mieć Hunter Biden. W publikacji "Daily Mail" znajduje się też informacja o spotkaniu we Lwowie z 2016 roku, w którym brali udział przedstawiciele Pentagonu, firmy Metabiota, a także specjaliści zajmujący się zwalczaniem zagrożeń biologicznych z Ukrainy i Polski.

Maile mają pochodzić z okresu, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem, zastępcą Baracka Obamy, a jego syn dyrektorem w należącej do jednego z ukraińskich oligarchów energetycznej firmie Burisma, w której zarządzie zasiadał wtedy Aleksander Kwaśniewski. Były polski prezydent w wywiadach prasowych zapewniał, że Hunter Biden nigdy nie wykorzystywał pomocy ojca i został zatrudniony ze względu na "dobre nazwisko".

Waszyngton zaprzecza rosyjskim oskarżeniom

Po tym jak w USA, mimo zmiany w Białym Domu, wróciły podejrzenia o pochodzeniu koronawirusa z laboratorium w Wuhanie, w ubiegłym roku Rosja i Chiny oskarżyły Stany Zjednoczone o prowadzenie w wielu krajach prac w laboratoriach biologicznych. Ostatnio Rosja powtarza, że Amerykanie prowadzili doświadczenia z bronią biologiczną na Ukrainie.

Waszyngton zaprzecza, by na Ukrainie prowadzony był biologiczny program wojskowy. Jednocześnie asystent sekretarza stanu i szefowa Biura Europy i Eurazji w Departamencie Stanu przyznała niedawno, że na Ukrainie znajdują się placówki, z których materiały nie powinny trafić w rosyjskie ręce. Ukraina ma placówki badań biologicznych - mówiła w komisji amerykańskiego parlamentu Victoria Nuland. Obawiamy się, że rosyjskie oddziały mogą przejąć nad nimi kontrolę. Współpracujemy z Ukraińcami, by zapobiec temu, aby te materiały wpadły w ręce oddziałów rosyjskich - tłumaczyła.

Brytyjski dziennik twierdzi, że Metabiota wraz z amerykańską organizacją zajmującą się ochroną przed chorobami zakaźnymi publikowała też prace o wynikach eksperymentów w laboratorium w chińskim Wuhanie.

Jak wyciekły maile Huntera Bidena?

Media uzyskały dostęp do maili i innych materiałów dotyczących syna Joe Bidena w czasie, gdy ten kandydował na prezydenta USA. Publikacje używane były przez ekipę Donalda Trumpa do ataków na rywala i miały pochodzić z laptopa oddanego do naprawy i potem jakoby nieodebranego przez Huntera Bidena.

Pół roku temu grupa ponad 50 byłych pracowników amerykańskiego wywiadu opublikowała list otwarty, w którym stwierdzała, że przecieki maili do prasy nosi znamiona typowej operacji informacyjnej rosyjskich służb specjalnych.