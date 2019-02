Aż 72 osoby zmarły po spożyciu nielegalnie wyprodukowanego alkoholu w dwóch stanach na północy Indii. Jak poinformowały lokalne władze produkt zawierał metanol. Policja wciąż wyjaśnia sprawę. Do tej pory zatrzymano 30 osób zamieszanych w proceder.



Władze skonfiskowały kilkaset litrów nielegalnie wyprodukowanego alkoholu, a ponad 30 urzędników, w tym 10 policjantów, zostało zawieszonych w pracy z powodu zaniedbania obowiązków i udziału w procederze.

Wcześniej informowano o co najmniej 39 ofiarach śmiertelnych i 27 osobach, które zachorowały po wypiciu szkodliwego wyrobu. Prawdopodobnie pochodził on z jednego źródła.

Przypomnijmy, że zatrucia miały miejsce w czwartek wieczorem w dwóch miejscowościach w stanie Uttar Pradeś oraz w jednej miejscowości w sąsiednim stanie Uttarakhand.

Według oficjalnych danych, co roku w Indiach po spożyciu podrabianego alkoholu umiera ok. 1000 osób. Wszystko z powodu biedy mieszkańców, którzy nie mogąc pozwolić sobie na zakup alkoholu w sklepach i kupują trunki z nielegalnych źródeł. Taki alkohol jest tani, co więcej, by wzmocnić jego działanie często dodawane są do niego różne substancje chemiczne.