​Wychłodzenie organizmu było prawdopodobną przyczyną śmierci 45-latka, którego ciało znalazł przypadkowy spacerowicz w altanie nad jeziorem w Lubowidzu - poinformowała pomorska policja.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę nad jeziorem w Lubowidzu, w gminie Nowa Wieś Lęborska na Pomorzu. Nieżyjącego mężczyznę, jak podała pomorska policja, znalazł w altanie przypadkowy spacerowicz.

Funkcjonariusze ustalili, że zmarły to bezdomny 45-latek. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Wstępnie jednak wykluczono, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.

Prawdopodobną przyczyną zgonu było wychłodzenie organizmu - poinformowały służby prasowe pomorskiej policji.

Policja prosi o reakcję

Służby zaapelowały, by o osobach nocujących w opuszczonych budynkach, na klatkach schodowych, we wiatach śmietnikowych czy ogródkach działkowych powiadamiać policję, straż miejską lub pracowników pomocy społecznej.

W okresie jesienno-zimowym to bezdomni są najbardziej narażeni na skutki działania niskich temperatur.