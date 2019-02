Płacę składki ZUS i podatki. Żądam leczenia w moim mieście – m.in. z takimi transparentami mieszkańcy demonstrowali na rynku w Gliwicach. Chodzi o leczenie zawałów. W mieście jest oddział kardiologiczny i lekarze specjaliści, ale nie ma umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Protest w Gliwicach / Anna Kropaczek / RMF FM

W ubiegłym roku zespół lekarzy z gliwickiego oddziału uratował ponad 1800 osób. Chcemy, żeby robili to dalej i żeby NFZ za to płacił - mówi jedna z protestujących. Gliwiczanie podkreślają, że w przypadku zawału liczy się czas. To może nas spotkać w każdej chwili i będziemy potrzebowali pomocy. Na miejscu jest świetnie przygotowany, nowoczesny oddział. Dlaczego mamy "tłuc" się do Zabrza? - pytali protestujący.

Protestujący w Gliwicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Co na to NFZ? Według Funduszu pacjenci w całym województwie śląskim mają w pełni zabezpieczone potrzeby w zakresie kardiologii inwazyjnej. W 17 pracowniach hemodynamiki w woj. śląskim, spełniających wszelkie wymagania określone w obowiązujących aktach prawnych, chorzy otrzymują niezbędną pomoc medyczną m.in. w przypadku zawału mięśnia sercowego. Dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej w woj. śląskim, wyliczany na podstawie łącznej kwoty zawartych przez NFZ kontraktów w przeliczeniu na 10 tysięcy pacjentów, znacząco przewyższa średnią krajową - stawia dostęp do leczenia zawałów mieszkańców woj. śląskiego na pierwszym miejscu w Polsce - czytamy w komunikacie NFZ. Jednocześnie NFZ proponuje Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach finansowanie tzw. KOS-zawał - to opieka specjalistyczna dla pacjenta po zawale mięśnia sercowego. Placówka musi jednak spełnić określone wymagania.

Protestujący w Gliwicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Protestujący dziś na gliwickim rynku podkreślali wielokrotnie, że taka oferta NFZ ich nie satysfakcjonuje. Chodzi im także o szybką opiekę w stanach nagłych, a więc nie po zawale, a wtedy, kiedy do zawału dochodzi.