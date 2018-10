Od 1 listopada br. każdy pasażer podróżujący węgierskim Wizz Airem będzie mógł zabrać ze sobą na pokład jeden bezpłatny bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 cm - poinformował przewoźnik. Obecnie podróżny może wnieść na pokład jeden bagaż podręczny o wymiarach 55x40x23 cm i maksymalnej wadze 10 kg.

Pierwszy lot Wizz Aira z Polski odbył się w maju 2004 roku / Tomasz Gzell / PAP

Od 1 listopada każdy pasażer będzie mieć możliwość wniesienia na pokład jednego bezpłatnego bagażu podręcznego(40x30x20 cm). Osoby, które wykupią usługę WIZZ Priority będą mogły zabrać ze sobą do kabiny również walizkę na kółkach (55x40x23 cm) - poinformował w komunikacie Wizz Air.

Ponadto, przewoźnik wprowadza opcję 10-kilogramowego bagażu rejestrowanego, z cenami rozpoczynającymi się już od 7 euro.



Linia tłumaczy, że "nowa, przystępna i przejrzysta polityka bagażowa daje pasażerom możliwość wyboru spośród ponad 50 opcji dotyczących bagażu wnoszonego na pokład oraz rejestrowanego w zależności od ich indywidualnych preferencji".



Jasne podejście do polityki bagażowej przyczyni się do wygodniejszego i szybszego wejścia na pokład, korzystnie wpłynie na wrażenia pasażerów na temat lotu i poprawi wydajność odlotów. Większy wybór możliwości rozmiarów i wagi bagażu umożliwi klientom wybór lepiej dopasowany do ich potrzeb - czytamy w komunikacie.



Wizz Air przekazał, że do rezerwacji bez usługi WIZZ Priority dokonanych przed 10 października, a dotyczące podróży odbywającej się po 1 listopada 2018 roku, zostanie dodany bezpłatny bagaż rejestrowany o wadze do 10kg, a rezerwacje zawierające bagaż rejestrowany otrzymają usługę WIZZ Priority.



Nowa, przejrzysta i uczciwa dla wszystkich polityka bagażowa zapewnia szeroki wybór możliwości dla naszych klientów, pozwalając każdemu na zabranie na pokład bezpłatnego bagażu. Jesteśmy przekonani, że nasza różnorodna oferta ponad 50 opcji zaspokoi potrzeby naszych klientów w zindywidualizowany sposób, pozwalając im jednocześnie nadal płacić za te usługi, z których chcą skorzystać. Sprawimy, że od 1 listopada podróżowanie będzie jeszcze wygodniejsze utrzymując możliwie najniższe ceny połączeń do 143 miejsc w 44 krajach - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu ds. marketingu w Wizz Air Johan Eidhagen.



W sierpniu br. Wizz Air wprowadził zasady, zgodnie z którymi każdy pasażer może wnieść na pokład tylko jedną sztukę bagażu podręcznego, która nie może przekraczać wymiarów: 55x40x23 cm, a jego maksymalny ciężar to 10 kg. Jeśli rozmiar lub ciężar przekraczają te ograniczenia, wówczas linia przewozi go, jako bagaż rejestrowany podlegający opłacie zgodnie z cennikiem.



Pierwszy lot Wizz Aira z Polski odbył się w maju 2004 roku. Dotychczas z oferty przewoźnika w Polsce skorzystało ponad 63 mln pasażerów. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku linia przewiozła ponad 6,3 mln pasażerów, tj. o 19 proc. więcej w porównaniu z okresem od stycznia do sierpnia ubiegłego roku.



Flota Wizz Aira to 104 samoloty typu Airbus A320 i A321 latające z 25 baz na ponad 600 trasach łączących 143 lokalizacje w 44 krajach. Wizz Air jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jako WIZZ oraz zrzeszoną w FTSE 250 i FTSE All-Share Indices. Przewoźnik należy do Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA).