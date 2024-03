W Tatrach w ostatnich dniach przybyło śniegu - na Kasprowym Wierchu leży niemal 1,4 m. Czynne są trasy narciarskie w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej.

Kasprowy Wierch / Shutterstock

Na trasach narciarskich w rejonie Kasprowego Wierchu leży od 25 do 138 cm śniegu. Nieczynna jest natomiast nartostrada z Hali Goryczkowej do Kuźnic.

Na najbliższe dni w Tatrach zapowiadana jest zimowa pogoda. Temperatura na szczytach wyniesie od -11 do +1 st. C.



W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) w wyższych partiach gór pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozłożona - miejscami śnieg jest przewiany, gdzie indziej występują głębsze zaspy. Przebieg niektórych szlaków powyżej górnej granicy lasu jest niewidoczny z uwagi na opady śniegu.



Poruszanie się w takich warunkach, w wyższych partiach Tatr, wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania odpowiedniego zimowego sprzętu turystycznego jak: raki, czekan, kask, lawinowe ABC - czytamy w komunikacie TPN.