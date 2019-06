Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla wszystkich województw. Temperatura maksymalna może wynieść nawet 33 stopnie.

Wydane w poniedziałek rano ostrzeżenia dotyczyły pierwotnie 11 a następnie 13 województw. Po aktualizacji wydanej tuż po godzinie 12 w poniedziałek zakres ich obowiązywania rozszerzono na wszystkie 16 województw. Alertem nie są objęte jedynie obszary górskie na południu województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.





W dzień temperatura maksymalna może wynieść do 33 stopni, natomiast w nocy - do 20 stopni. Zgodnie z prognozami ostrzeżenia mają obowiązywać co najmniej do środy do godz. 20.





Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie.



W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Prognoza pogody na poniedziałek / Interia pl /