Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północnej i centralnej Polski. Część z nich - obejmująca powiaty nadmorskie - to alerty drugiego stopnia.

Według prognoz IMGW, w powiatach nadmorskich możliwe jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia dla tego obszaru obowiązują od przedpołudnia do nocy z poniedziałku na wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obejmują m.in. woj. pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i dolnośląskie. W większości przypadków obowiązują od popołudnia do nocy z poniedziałku na wtorek.

Dla niektórych powiatów województw podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego wydano też ostrzeżenia przed roztopami.

W poniedziałek na południowym wschodzie i południu Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, wzrastające do całkowitego i opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, miejscami - głównie na Wybrzeżu - mogące dać opad nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin - przekazała Anna Woźniak, synoptyk IMGW. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 5 stopni Celsjusza na wschodzie, 7 stopni w centrum, do 10 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Na północnym zachodzie, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej do 70-80 km/h, na nad morzem do 100 km/h - dodała.

Według synoptyków, kolejne dni mogą przynieść dynamiczne zmiany w pogodzie za sprawą niżu niosącego ze sobą układ frontów atmosferycznych. W ciągu tygodnia należy spodziewać się sporej ilości różnego rodzaju opadów. W środę i czwartek temperatura może wzrosnąć do 15-17 stopni, by pod koniec tygodnia spaść do 6-8 stopni Celsjusza.