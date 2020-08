Saperzy usunęli już niewybuch z II wojny światowej, który znaleziono na szczecińskiej wyspie Łasztownia. Wcześniej przeprowadzono ewakuację mieszkańców z domów znajdujących się w strefie zagrożenia.

Saperzy z 5. pułku inżynieryjnego po godz. 6 usunęli i wywieźli niewybuch - bombę lotniczą - z miejskiej wyspy Łasztownia. Niebezpieczny obiekt przewożony jest na poligon w Drawsku Pomorskim, gdzie zostanie zneutralizowany.

Akcja została przeprowadzona znacznie szybciej, niż pierwotnie planowano - według wcześniejszych komunikatów utrudnienia mogły potrwać do ok. godz. 9.



Otwarte zostaną ulice w centrum miasta, w promieniu 1200 m od miejsca, w którym był niewybuch, mieszkańcy będą mogli wrócić do domów.



Ewakuowano mieszkańców ul. Kłodnej, Panieńskiej, Środowej, Kurza Stopka, Mała Odrzańska, Wielka Odrzańska, a także części Wyszyńskiego i Osiek. O godz. 5 na ulicach Panieńskiej i Wyszyńskiego podstawione zostały autobusy, które miały ich przewieźć do miejsca zbiórki - Szczecińskiego Domu Sportu. Z tej możliwości skorzystało kilkanaście osób, większość opuściła swoje mieszkania wcześniej.



Znaleziony na wyspie Łasztownia niebezpieczny obiekt to bomba lotnicza, ważąca 250 kg i zawierająca ok. 130 kg ładunku wybuchowego.