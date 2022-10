Od samego rana we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, lokalnie pojawią się rozpogodzenia. W całym kraju możliwe są burze - przekazał dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogródnik.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek przeważający obszar kraju pozostanie jeszcze w zasięgu zatoki niżowej, jedynie na południowym zachodzie zacznie rozbudowywać się klin wyżowy znad Alp. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą przelotne opady deszczu, a w całym kraju możliwe są burze. Najwięcej opadów, do około 10 mm, spadnie we wschodniej połowie Polski, ale w ciągu dnia te opady będą już zanikać - powiedział synoptyk.

Termometry pokażą od 14 do 16 st. C na południu, północnym wschodzie i wschodzie, 17 st. w centrum i na zachodzie, do 18 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty do 50 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Od środy pogoda zacznie się poprawiać, pojawi się więcej słońca, a opady deszczu będą zanikać. Z końcem tygodnia zrobi się znacznie cieplej, nawet do 22 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Złota polska jesień jeszcze nas nie opuści - podsumował synoptyk.