Do zmiany umów z dostawcami szczepionek na koronawirusa przygotowują się – wzorem Polski – kolejne państwa - informuje w najnowszym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Chodzi o przyszłość dostaw ok. 70 mln dawek. Polska odmawia ich przyjęcia" - czytamy.

Do zmiany umów z dostawcami szczepionek przygotowują się kolejne państwa / Grzegorz Michałowski / PAP

"Dziś odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Moderny w sprawie dostaw szczepionek, a na początek przyszłego tygodnia zaplanowano dalsze rozmowy z Pfizerem".

Z informacji "DGP" wynika, że wzorem Polski do zmiany umów mają przygotowywać się m.in. Słowacja, Litwa, Węgry, Rumunia i Bułgaria.



"Z naszych informacji wynika, że tuż po tym, jak Polska ogłosiła, że zrywa umowę na dostawy, Bratysława miała wysłać Polakom list z gratulacjami. Teraz razem z innymi państwami regionu zastanawia się nad przeformułowaniem umowy" - czytamy w czwartkowym wyadniu gazety.



Więcej szczepionek niż chętnych

Zamówienia na szczepionki przekraczają potrzeby. "Słowacja, gdzie poziom wyszczepienia jest jeszcze niższy niż w Polsce, ma na rok 2022 zakontraktowanych ponad 7 mln dawek szczepionki - czyli więcej niż liczba obywateli. Kilka dni temu minister zdrowia Vladimír Lengvarský przekazał 124 tys. dawek szczepionki Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech karaibskiemu państwu Belize" - czytamy w "DGP".



Pod koniec kwietnia ministerstwa zdrowia Holandii i Niemiec oraz Czech przekonywały w rozmowie z "DGP", że nie planują wprowadzać żadnych zmian do swoich kontraktów z Pfizerem. "Teraz - jak się dowiadujemy - m.in. Francja rozpoczęła własne negocjacje z producentem" - zaznaczono, dodając, że z informacji "DGP" wynika, że w rozmowy zaangażował się prezydent Emmanuel Macron.



"Jedną z opcji jest zamiana szczepionek na inne produkty lecznicze tej samej firmy" - powiedział "DGP" jeden z rozmówców. "Polska zaproponowała firmie podobne rozwiązanie, choć to skomplikowane"- zaznacza dziennik. "Polska apelowała o wydłużenie terminów dostaw nawet do 10 lat, a także przełożenie płatności lub w ogóle anulowanie części dostaw".



"W przypadku Moderny, z którą umowy jeszcze nie wypowiedzieliśmy, zgodnie z naszymi informacjami, producent sam zaproponował zmianę zapisów. Chodzi przede wszystkim o bardzo elastyczne podejście do dostaw i płatności" - napisano. "W tym przypadku nie ma możliwości zamiany na inne preparaty - bowiem Moderna, w odróżnieniu od Pfizera, ma bardzo ubogie portfolio, jeżeli chodzi o inne terapie" - wyjaśniono.



"Rozmowy dotyczą w sumie 79 mln dawek (z czego 12 mln to Moderna) za ok. 7 mld zł".



"Już teraz w magazynach leży 25 mln sztuk preparatu". "Z ostatnich danych wynika, że dziennie zużywa się 185 dawek" - informuje "DGP".