​Policja zakończyła prace w bloku na osiedlu Piastów w Krakowie. Wczoraj wieczorem w jednym z mieszkań oraz w piwnicy odkryto potężny skład broni. Ewakuowano ok. 200 mieszkańców. Teraz będą oni mogli wrócić do swoich mieszkań.

Straż pożarna przy bloku, w którym znaleziono skład / /Łukasz Gągulski / PAP

Na miejscu jest jeszcze kilka patroli policji, ponieważ zabezpieczane są wszystkie dowody dotyczące przechowywania arsenału. W piwnicy oraz w jednym z mieszkań znaleziono także miny przeciwpancerne, a nawet bombę lotniczą z czasów II wojny światowej.

Arsenał miał należeć do 37-latka, który wcześniej, rozbrajając jeden z pocisków pod Krakowem, stracił obie nogi. Mężczyzna jest w szpitalu w śpiączce.



Proszę pana, to jest nie do wiary normalnie. Jeśli chodzi o tę osobą, co ją podejrzewają, to nie do pomyślenia. Spokojny człowiek - mówi nam mieszkanka bloku.

Ewakuowano ok. 200 mieszkańców bloku. Miasto zapewniło im miejsca w hotelach. Część przeniosła się też do swoich rodzin oaz znajomych.

Sprawą zajmuje się prokuratura, która będzie wyjaśniać, w jaki sposób 37-latek był w stanie zgromadzić ok. 150 niewybuchów.