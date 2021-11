Zatrzymano seryjnego podpalacza z Lisowa w Śląskiem. To 22-letni mieszkaniec gminy Herby. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymany mężczyzna / Policja

Według ustaleń policjantów mężczyzna miał podpalić budynek gospodarczy przy ulicy Częstochowskiej w Lisowie. To on także ma odpowiadać za inne pożary, do których doszło na terenie Lisowa.

Po zatrzymaniu 22-latek stanął przed prokuratorem, który postawił mu 5 zarzutów. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 2 miesiące.

Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia.