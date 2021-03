Bestialskie zachowanie wobec zwierzęcia. EKOSTRAŻ poszukuje świadków zdarzenia. W piątek kilku chłopaków uwięziło żywego gołębia między torami tramwajowymi. Nadjeżdżający pojazd nie zdążył wyhamować – zwierzę zmarło. Do zdarzenia doszło we Wrocławiu.

"19 marca ok godz. 13.52 na odcinku trasy tramwaju pomiędzy przystankiem Godebskiego a 8 maja kilku chłopaków żywego jeszcze gołebia grzywacza przymocowało do torów, w wyniku czego zwierze zginęło. Sprawcy uwięzili skrzydło gołębia w mocowaniu w torach, ptak nie miał szansy uwolnić się." [pisownia oryginalna przyp. RMF24]- relacjonuje EKOSTRAŻ na swoim fcebookowym profilu. Jak dodają, motornicza zauważyła zwierzę, jednak nie zdążyła wyhamować, natychmiast jednak zawiadomiła odpowiednią organizację.

EKOSTRAŻ zwróciła się do wrocławskiego MPK z prośbą o udostępnienie nagrań z monitoringu, jednak apelują do ewentualnych świadków zdarzenia do zgłaszania się.

"Tak to "tylko" gołębie zwane też pogardliwie przez niektórych "latającymi szczurami", dla nas jednak i wielu innych ludzi i organizacji to żywe stworzenie, które nie powinno paść ofiarą sadystów" - pisze EKOSTRAŻ.