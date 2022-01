Bez porozumienia zakończyły się kolejne rozmowy związkowców z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z zarządem spółki. Górnicy domagają się wypłacenia rekompensaty za przepracowane weekendy. Mediacje mają być kontynuowane w najbliższą środę w południe.

Szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w drodze na rozmowy płacowe, prowadzone w ramach sporu zbiorowego między górniczymi związkami zawodowymi i władzami Polskiej Grupy Górniczej, w siedzibie PGG w Katowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Poniedziałkowe rozmowy z udziałem mediatora w katowickiej siedzibie PGG trwały blisko dwie godziny. Nie zakończyły się porozumieniem, ale też nie podpisano protokołu rozbieżności. Strony zdecydowały, że w środę powrócą do rozmów.

Niezależnie od planowanej kontynuacji rozmów, związki zapowiedziały realizację przedstawionego wcześniej harmonogramu dalszych działań. 11 stycznia w kopalniach odbędą się masówki, 12 i 13 stycznia przeprowadzone zostanie referendum strajkowe, a od 17 stycznia związkowcy wrócą na tory.

Górnicy domagają się rekompensat za pracę w weekendy