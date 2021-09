Katowicka policja szuka kibiców, którzy w czasie ostatniego meczu GKS-u wnieśli na stadion zabronione race. Część z nich była ukryta w specjalnym schowku.

Zdjęcia z akcji policji / Policja /

Race umieszczono w - specjalnie wykopanym i odpowiednio przykrytym blachą i trawą - dole w okolicy punktów z żywnością za jedną z trybun. Znaleziono tam dwa pudła, w których było ich ponad 100 sztuk. Wszystkie były zawinięte w folię i dodatkowo zabezpieczone przed wilgocią.

Materiały pirotechniczne znaleźli policjanci, którzy wcześniej rutynowo przed meczem sprawdzali stadion. Nagle, po zejściu z jednej z trybun specjalnie wyszkolony policyjny pies, pobiegł właśnie w stronę wspomnianych punktów z jedzeniem. Tam odkryto wykop.

Akcja policja na stadionie GKS-u / Policja /



Zdjęcia z akcji na stadionie GKS-u /Policja /

Policjanci będą teraz sprawdzać nie tylko kto i kiedy wniósł, a potem ukrył race na stadionie, ale także jak było to możliwe i co na to zarządzający klubem.

Ponadto, już w czasie meczu okazało się, że na stadion wniesiono i odpalono kolejną partię materiałów pirotechnicznych. W sumie chodzi o około 60 rac. Funkcjonariusze już analizują nagrania z monitoringu i ustalają, kto je odpalił. Policja będzie też sprawdzać jak to możliwe, że materiały pirotechniczne zostały wniesione na stadion.