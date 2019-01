Od minus 22 do minus 18 stopni – na taki mróz powinni się przygotować mieszkańcy czterech województw w południowej części kraju. Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tej nocy najzimniej będzie w województwie dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim oraz w powiecie żywieckim na Śląsku.

Przygotujcie się na silny mróz. Temperatura może spać nawet do – 22 stopni / www.pixabay.com / Internet

Kurtka, szalik, ciepła czapka i rękawiczki to zestaw obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą wyjść dziś lub jutro z domu. Szczególnie wieczorem i w nocy. Prognozy meteorologiczne przewidują w Polsce duże mrozy. W woj. dolnośląskim w nocy temperatura będzie się wahać od -17 st. do -14 st. W środę natomiast wyniesie -7 st. do -5 st. Wiatr osiągnie tam średnią prędkość od 10 km/h do 15 km/h.

W pozostałych województwach, dla których obowiązują ostrzeżenia, temperatura minimalna w nocy będzie wynosić od -22 st. do -18 st. Mróz utrzyma się także w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy tam od -14 st. do -10 st.

W związku ze znacznym spadkiem temperatury IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Bądźcie także ostrożni na drogach. Będzie ślisko i niebezpiecznie.

Pamiętajmy, że zima to trudny czas dla naszych organizmów. Dlatego nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy. W razie czego dzwońmy na numer 112. Zadbajmy także o swoje zwierzęta - zaapelowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

Od 1 listopada ub. roku z powodu mrozu życie straciły 62 osoby.