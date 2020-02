"Wciąż czekamy. Nie mamy odpowiedzi na list do premiera Mateusza Morawieckiego ws. utraconych kilkudziesięciu milionów złotych po restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku" - mówią samorządowcy. Część z nich wybiera się w najbliższy piątek na posiedzenie sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, na której mają być omawianie problemy utraty milionów złotych z publicznych pieniędzy należących do 34 samorządów. Przedsiębiorcy natomiast zapowiadają walkę o odzyskanie utraconych pieniędzy, nawet jeśli miałoby się to wiązać z pozwaniem Skarbu Państwa.

