Poważne kłopoty części pasażerów odlatujących z Lotniska Chopina w Warszawie. Jak ustalił reporter RMF FM, przez awarie jednego z systemów komputerowych nie mogli być na bieżąco odprawiani pasażerowie kilku linii lotniczych.

Lotnisko Chopina, zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Przed godz. 13 dziennikarz RMF FM usłyszał od rzecznika lotniska, że system odprawy pasażerów już praktycznie jest naprawiony.

Przez kilka godzin nie działał system jednej z dwóch firm, które na Lotnisku Chopina zajmują się obsługują pasażerów, w tym odprawą.

Problem dotknął głównie pasażerów linii czarterowych - oni byli odprawiani ręcznie.



Dlatego część samolotów - głównie czarterowych -została opóźniona. O czasie nie odleciały samoloty do Heraklionu, do Chanii, na Teneryfę a także do Hurghady.