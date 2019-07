Prezydent Kielc Bogdan Wenta, kierując się względami bezpieczeństwa, wydał w środę zakaz organizacji planowanego na 13 lipca w mieście Marszu Równości.

Bogdan Wenta / Piotr Nowak / PAP

Jako prezydent miasta po konsultacjach z Biurem Zarządzania Kryzysowego, jak i z przedstawicielami miejskiej i wojewódzkiej policji oraz straży miejskiej, także ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i tego, jakie sygnały do nas wpłynęły, wydałem dzisiaj decyzję odmowną o organizacji Marszu Równości - poinformował Wenta podczas konferencji prasowej.

Jako człowiek i jako obywatel zawsze popierałem i będę popierał formy okazywania wolności i równości, które nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców czy obywateli naszego kraju. Chodzi także o formę marszu czy ekspresje swoich poglądów, szczególnie dla środowisk wykluczonych. Ale jako prezydent miasta popieram i będę popierał w przyszłość wszelkie wydarzenia, które łączą i integrują mieszkańców - podkreślił.



Prezydent Kielc zaapelował do "wszystkich środowisk" o zorganizowanie wspólnego, jednoczącego wydarzenia w formie festiwalu, koncertu czy happeningu, które ma "nas wszystkich do siebie zbliżyć".



Wenta wyjaśniał zakaz obawami o napiętą atmosferę, jaka mogłaby powstać pomiędzy uczestnikami Marszu Równości i kilkunastu innych zgromadzeń, jakie mają być organizowane w sobotę 13 lipca w centrum Kielc. Wspomniał, że tego dnia w mieście będzie więcej turystów, ze względu na imprezy Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej i koncert inauguracyjny tego wydarzenia.



Jak wynika z danych przekazanych przez kielecki magistrat, wpłynęło do niego 19 zgłoszeń dotyczących zgromadzeń publicznych zaplanowanych na 13 lipca. 13 z nich wniesiono w sposób zgodny z przepisami. Wszystkie poza Marszem Równości zostały zgłoszone w tzw. trybie uproszczonym i prezydent nie ma ustawowej kompetencji do ich zakazania. 12 kontrmanifestacji znalazłby się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy Marszu Równości.



Od decyzji o zakazie zgromadzania jego organizatorzy mogą się odwołać - w ciągu 24 godzin - do Sądu Okręgowego w Kielcach.