W Krakowie trwają półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Regularnie - do końca sierpnia - co tydzień odbywać się będą kolejne turnusy. Wciąż można zapisywać swoich podopiecznych.

Półkolonie potrwają w Krakowie do końca sierpnia / Jacek Skóra / RMF FM

Każdego dnia mamy dla dzieci przygotowane atrakcje - zapewnia w rozmowie z RMF FM Agnieszka Pleti z Fundacji Poland Biznes Run

Warsztatów jest mnóstwo. My oczywiście mamy jakiś plan, ale go weryfikujemy. W zależności od tego jakie mamy dzieci. Są zajęcia ze zdrowego odżywiania, szermierki, koszykówki na wózkach. Dzieci same też przygotowują posiłki - podkreśla.



Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami ruszyły w Krakowie Jacek Skóra /RMF FM

Półkolonie odbywają się w hali stulecia Cracovii przy alei Focha w Krakowie. Biorą w nich udział niepełnosprawne dzieci w wieku od 8 do 18 lat.