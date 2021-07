W drugiej połowie tygodnia dojdzie do kolejnego spotkania polityków Porozumienia z ekspertami premiera na temat Polskiego Ładu - dowiedział się reporter RMF FM. Koalicyjne ugrupowanie Jarosława Gowina w dalszy ciągu stawia weto wobec podatkowych propozycji Prawa i Sprawiedliwości, co nie przeszkadza partii Jarosława Kaczyńskiego w promowaniu rozwiązań wśród wyborców.

Politycy PiS i Jarosław Gowin w Sejmie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Na kompromis między sojusznikami liczy przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki, który na początku czerwca zobowiązał się, że najważniejsze elementy Polskie Ładu zostaną wdrożone w ciągu 100 dni. Kluczowe dotyczą zmian podatkowych, w tym szczególnie składki zdrowotnej, a właściwie braku możliwości odpisania jej od podatku.

Porozumienie Jarosława Gowina tłumaczy, że takie rozwiązanie uderzy w klasę średnią i chce, by rząd przyjął rozwiązania, które zabezpieczą tych, którzy zarabiają do 13 tysięcy brutto.

Jestem przekonany, że w tym tygodniu znajdziemy jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Jest nasza determinacja, aby w tym tygodniu przedstawić już do konsultacji społecznych gotowy pakiet zmian podatkowych - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

Mowa także między innymi o obniżce stawki ryczałtu PIT dla zawodów medycznych i branży informatycznej.

Bez zgody Porozumienia na zmiany podatkowe PiS nie rozpocznie prac nad ustawami, bo miałoby problem w poszukiwaniu dla nich sejmowej większości.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.