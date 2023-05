Pielęgniarki i położne z całej Polski manifestowały w Warszawie przeciw degradacji, dyskryminacji zawodowej oraz dysproporcji w zarobkach. W Sejmie złożyły obywatelski projekt ustawy, która ma wzmocnić ich pozycję w systemie ochrony zdrowia.

Pielęgniarki z całej Polski przyjechały do stolicy z tymi samymi postulatami, które składały już przed rokiem, gdy zmieniano zasady wynagrodzeń. Hasło protestu brzmi: "Stop dyskryminacji! Stop degradacji". Chodzi o uznawanie zdobytych kwalifikacji. Dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel relacjonował, że przed Sejmem zebrało się kilkaset kobiet.

Czuję się niedoceniona, bo uzupełniłam wszystkie możliwe warianty wykształcenia, ale niestety, nie zostało to uwzględnione. Jestem zaszeregowana jako specjalista, a powinnam być jako magister-specjalista, a to wiąże się z niższym wynagrodzeniem - mówiła jedna z pielęgniarek, która o poranku na protest w Warszawie wyjeżdżała z Sosnowca.

Różnice między wypłatami na tych samych stanowiskach są ogromne - stwierdziła z kolei wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Dorota Romek.

My proponujemy, żeby różnica między grupami zaszeregowania pielęgniarek była ok. 600 zł, a aktualnie jest to ok. 2000 zł. Od lipca ta różnica jeszcze się zwiększy, jeśli nasza proporcja ustawy nie znajdzie poparcia w Sejmie - oświadczyła. Chodzi przede wszystkim o osoby z licencjatem i magistrem.

Protestujący zebrali wcześniej 100 tysięcy podpisów i w Sejmie złożyły obywatelski projekt ustawy, który ma naprawić ustawę o wynagrodzeniach w zawodach medycznych.

Protest pielęgniarek przed Sejmem Maciej Sztykiel / RMF FM

"Totalnego chaosu w płacach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 roku można było uniknąć przyjmując w parlamencie poprawki do ustawy przygotowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych! Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce" - czytamy w komunikacie.