W środę podsumowano 10. edycję projektu "Dziennika Gazety Prawnej" pod hasłem "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości". Tego samego dnia ukazało się też specjalne "DGP" przygotowane przez ludzi biznesu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Dziennik Gazety Prawnej" od 10 lat zajmuje się ważnymi dla gospodarki i przedsiębiorców tematami. Przedstawiciele świata biznesu mogą na łamach "DGP" pisać o swoich problemach i pomysłach. Redakcja nagradza też firmy, doceniając kreatywność i innowacyjność, szczególne dokonania i konsekwencję w budowaniu marek.

Do kogo trafiły nagrody?

W kategorii polska marka statuetkę otrzymały w tym roku przedsiębiorstwa Huta Stalowa Wola oraz MESKO za produkty wysokiej jakości, które musiały zostać użyte do obrony wolności Ukrainy. Z kolei specjalne nagrody 10-lecia odebrały: Asseco Poland, BLIK oraz Grupa Maspex.

Czas wyzwań

Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny "Dziennika Gazety Prawnej", podkreślił podczas uroczystej gali szczególny charakter wydarzenia odbywającego się po raz dziesiąty, a do tego w szczególnym roku, kiedy grupa Infor, wydawca m.in. "DGP", obchodzi 35. rocznicę powstania. Mówił też o okolicznościach sprawiających, że na wydarzenia oraz obecne i przyszłe procesy gospodarcze patrzymy całkiem inaczej niż dawniej.

Nadchodzące wyzwania i kryzys będą zupełnie inne niż w ostatnich dekadach. Ich powody są inne niż te, z którymi dotychczas mieliśmy do czynienia. Pochodzą ze świata przyrody - pandemia Covid-19 - oraz ze świata polityki - wojna. Kryzys ten będzie bardziej rozległy, niebezpieczny i trudniejszy w zarządzaniu niż to, co znamy - mówił Krzysztof Jedlak.

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, podkreślił, że polscy przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do radzenia sobie z wyzwaniami, dzięki czemu polskie biznesy szybko odbudowały się po pandemii. Koncentrujemy się na tym, żeby budować elastyczny model finansów publicznych, który będzie też pokazywał stabilność państwa - stwierdził minister.

Jest optymizm

Podczas gali odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące potencjalnych ścieżek rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych kilkunastu miesiącach. Panel "Inwestycje i kredyty w nowej rzeczywistości gospodarczej" moderował Krzysztof Berenda, dziennikarz ekonomiczny radia RMF FM.

Spodziewam się wkrótce odbicia w gospodarce i powrotu do optymizmu u przedsiębiorców - rozpoczęła Dominka Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, dodał, że czeka nas trudna zima, ale po niej nadejdzie lepszy czas dla biznesu. Przedsiębiorcy ciągle chcą brać kredyty. Wynika to nie tylko z potrzeby inwestowania, lecz także z chęci posiadania płynności związanej z większymi kosztami pracy czy energii - tłumaczył. Jak dodał, wzrost popytu na kapitał widać w całym sektorze finansowym, co pokazują m.in. ostatnie dane Narodowego Banku Polskiego.

Dominika Bettman zwróciła uwagę na zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców poprawą efektywności pracy, rozwiązaniami chmurowymi oraz najnowocześniejszymi narzędziami do przeprowadzania analizy krytycznej.

Firmy cenią sobie dostępność danych z każdego miejsca na świecie, a także gwarancję przeniesienia danych w razie ryzyka takiego jak wojna - tłumaczyła dyrektor generalna Microsoft w Polsce. Jak zaznaczyła, chmura obliczeniowa jest bazą do tego, aby posługiwać się takimi narzędziami jak internet rzeczy, VR i analityka danych, aby stawiać coraz bardziej precyzyjną diagnozę dotyczącą wszystkich procesów w przedsiębiorstwie.

Wszystkie firmy przyglądają się wydarzeniom na Wschodzie i przygotowują scenariusze na wszelkie okoliczności. Jeśli system jest oparty na kanałach zdalnych, to sektor bankowy jest w stanie funkcjonować, co widzimy na przykładzie Ukrainy - podkreślił Leszek Skiba.

Dominika Bettman dodała, że dla małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania chmurowe i cyberbezpieczeństwo są dostępne na tej samej zasadzie, co dla dużych firm, ponieważ jest to technologia skalowalna i dostosowana kosztowo.

Leszek Skiba wskazywał na pozytywy. Przed nami dobry okres dla polskiej gospodarki. Europejskie i amerykańskie firmy inwestują w Polsce. Trzeba teraz przejść przez ten trudny czas i przeczekać, aż to minie - podkreślił prezes zarządu Banku Pekao.

Szybko wyjść z kryzysu

W panelu o filarach polskiej gospodarki brali udział Paweł Czuryło - zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej", Adam Góral - prezes zarządu Asseco Poland oraz Paweł Gruza - prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Po pandemii żyjemy tym, że musimy przebudować model funkcjonowania firmy. Znaczna większość osób chce pracować zdalnie. Jednak w naszej dziedzinie model ten ma wiele słabości. Czujemy, że w ten sposób zatracamy umiejętność uczenia się od siebie - mówił Adam Góral.

Cieszę się, że wszyscy dzisiejsi laureaci są w jakiejś formie finansowani przez nas. Zasilanie gospodarki i obywateli w uczciwy, odpowiedzialny kredyt to nasze główne zadanie - dodał prezes zarządu PKO. Podkreślił, jak trudne jest obecnie działanie w biznesie i prognozowanie.

Jak podkreślił Paweł Gruza, wszystkie predykcje i modele, które były wykorzystywane do przewidywania przyszłości, zostały brutalnie zweryfikowane. Najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy robili to, co możemy, aby się przygotować i dać sobie szanse na wyjście z tego kryzysu jak najszybciej. Myślę, że mądrość i elastyczność polskich przedsiębiorców daje nam dobrą pozycję wyjściową na czas po kryzysie - dodał Paweł Gruza.

Siła gospodarki

Partnerami strategicznymi akcji "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości" były firmy Asseco Poland oraz Pekao.

To projekt, który wpisuje się w nasze myślenie o biznesie i polskiej gospodarce - powiedział Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.

Sukces nie jest dziełem przypadku, a o dobrobycie i przyszłości państw decyduje właśnie silna i stabilna gospodarka. Ważnym czynnikiem, który ma na nią wpływ, jest przedsiębiorczość i myślenie w kategoriach, co jeszcze wartościowego możemy zrobić, aby dalej się rozwijać jako kraj, podnosić komfort życia naszego społeczeństwa i wpływać na pozycję Polski na arenie międzynarodowej - stwierdził.

Dla Banku Pekao przedsiębiorstwa stanowią oczywisty i nierozerwalny obszar zainteresowania. Wspieramy nie tylko klientów detalicznych, lecz także firmy różnej wielkości, głęboko wierząc, że przyczyniamy się w ten sposób do stałego rozwoju rodzimego PKB. Chcemy, by każdy w Polsce miał szansę na stworzenie i prowadzenie zyskownego biznesu - mówił Leszek Skiba prezes zarządu banku.