Już w niedzielę 16 grudnia o godz. 11.00 na Rynku Głównym w Krakowie osoby bezdomne, samotne i ubogie spotkają się przy największym w Polsce wigilijnym stole. Potrzebujący otrzymają ciepłe posiłki, paczki świąteczne oraz możliwość skorzystania z pomocy medycznej w specjalnie przygotowanym szpitalu polowym.

Potrzebujący otrzymają m.in. ciepłe posiłki / Archiwum RMF FM

Od ponad dwóch dekad znany restaurator i filantrop Jan Kościuszko zaprasza do wigilijnego stołu tych, dla których świąteczny czas jest szczególnie trudny. Dla wielu osób bezdomnych, potrzebujących czy samotnych to jedyny dzień w roku, kiedy mogą poczuć wsparcie i akceptację, doświadczyć bezinteresownej życzliwości.

Po jednej stronie stołu spotykają się ci, którzy dają, po drugiej, ci którzy biorą, bo muszą brać. Ten stół ma łączyć, a nie dzielić. Nie chodzi wyłącznie o to, by osoby potrzebujące mogły zjeść ciepły posiłek, ale żebyśmy mogli spędzić ten wyjątkowy dzień razem. Dajemy ludziom przestrzeń, w której mogą się spotkać niezależnie od zasobności portfela czy preferencji politycznych. Na tym polega piękno naszej wigilii - podkreśla Jan Kościuszko.

Organizator wigilii restaurator Jan Kościuszko Józef Polewka /RMF FM





By zdążyć z przygotowaniem wigilijnych potraw, ich gotowanie rozpoczyna się kilka dni przed wydarzeniem. Podczas Wigilii nie może zabraknąć barszczu, pierogów z kapustą i grzybami, bigosu i oczywiście karpia. Co roku przygotowujemy ok. 50 tysięcy dań. Rozdajemy także świąteczne paczki z żywnością o przedłużonym terminie ważności. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ludzi wielkich serc, czyli naszych wigilijnych partnerów - mówi Jan Kościuszko.

Od ponad dwóch dekad znany restaurator i filantrop Jan Kościuszko zaprasza do wigilijnego stołu / Józef Polewka / RMF FM

Wzorem ubiegłych lat podczas wigilii Jana Kościuszko na Rynku Głównym stanie szpital polowy, gdzie osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z pomocy medycznej i wykonać podstawowe badania, np. EKG, USG czy echokardiografię. Nad zdrowiem uczestników czuwać będą lekarze i wolontariusze z Centrum Dobroczynności im. Prof. Teresy Adamek-Guzik, Związku Kawalerów Maltańskich oraz Klubu Absolwentów CMUJ. O bezpieczeństwo uczestników zadbają strażacy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Warto także dodać, że w tym roku wigilii Jana Kościuszko towarzyszy akcja charytatywna "Podaruj ciepło - akcja Rękawiczka", którą zainicjowali krakowscy licealiści z V LO im. A. Witkowskiego. Celem przedsięwzięcia jest zebranie jak największej ilości rękawiczek damskich i męskich, które zostaną rozdane potrzebującym podczas wigilii na Rynku Głównym. Jak podkreślają organizatorzy, akcja ma wymiar symboliczny: Chcemy, by ten drobny gest pomógł w propagowaniu bezinteresownej pomocy i uwrażliwił młodzież na problem ubóstwa czy bezdomności.

Filip i Kacper z V LO zbierają rękawice dla potrzebujących Józef Polewka /RMF FM



Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig o wigilii dla potrzebujących Józef Polewka /RMF FM



Uczestnicy wigilii poza ciepłymi posiłkami, otrzymują także świąteczne paczki. Chętnych na nie z roku na rok przybywa. Dlatego 16 grudnia - podczas trwania wydarzenia - prowadzona będzie zbiórka żywności o przedłużonym terminie ważności. Konserwy, makarony, słodycze i inne produkty spożywcze w trwałych opakowaniach trafią do przygotowywanych paczek i zostaną bezpośrednio przekazane osobom potrzebującym.