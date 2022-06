Mogłaby spokojnie prowadzić swoją kancelarię prawną, zajmować się dużym biznesem i wielkimi klientami, ale tego byłoby za mało dla energicznej, rzutkiej i przebojowej Sylwii Zarzyckiej. Od ponad 11 lat poświęca także swoje życie wspieraniu nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin. W szczególności wspiera kobiety – matki niesamodzielnych dzieci, organizację spotkań wytchnieniowe, aktywizację życiową i zawodową oraz pomoc psychologiczną i prawną pro bono.

Sylwia Zarzycka / Materiały prasowe

Sylwia Zarzycka zmienia życie rodzin, w których na co dzień wychowują ciężko chore dzieci. Założona przez nią Fundacja Między Niebem a Ziemią wspiera ich leczenie, rehabilitację i codzienne funkcjonowanie. Jednak tym, co odróżnia jej Fundację od wielu innych, jest realne wsparcie rodziców chorych dzieci, a w szczególności matek. W kilku miastach Polski raz na miesiąc odbywają się dla nich cykliczne spotkania stanowiące grupy wsparcia. Matki chorych dzieci otrzymują pomoc psychologiczną i prawną. Mogą wyjść z domu, gdzie zwykle spędzają ze swoimi ciężko chorymi dziećmi 24h na dobę i są wykluczone społecznie. Poza tym Fundacja Między Niebem a Ziemią aktywizuje je zawodowo i stwarza możliwości powrotu do pracy, zapewniając im profesjonalne opiekunki, które w tym czasie przebywają z dziećmi. Nic dziwnego, że kapitała nagrody "Polka XXI wieku" doceniła tę działalność i wręczyła jej tę prestiżową nagrodę.

Nagroda „Polka XXI wieku” dla założycielki Fundacji Między Niebem a Ziemią / Materiały prasowe

Ta nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Bardzo dziękuję za docenienie pracy na rzecz rodzin z nieuleczalnie chorymi dziećmi i zwrócenie w szczególności uwagi na sytuację kobiet - matek, które na co dzień je wychowują. Staramy się dawać im wsparcie każdego dnia, powodować, aby wyszły z domu, gdzie spędzają całe swoje życie, często odizolowane od świata. Jest takie powiedzenie "szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko". Ono dotyczy nie tylko zdrowych dzieci, ale również ciężko chorych, których życie jest w 100% zależne od ich rodziców, często samodzielnych matek - powiedziała Sylwia Zarzycka.

Nagrody "Polka XXI wieku" zostały wręczone w sześciu kategoriach: innowacje i nowe technologie, przedsiębiorczość, samorząd, edukacja, zdrowie, działalność społeczna.

Od kilku lat Radio RMF FM wspiera działalność Fundacji. Dochód z wycieczek organizowanych po studiach radia RMF FM w 2022 roku jest przekazywany na konto Fundacji Między Niebem a Ziemią.

Fundacja Między Niebem a Ziemią, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław,

Nr konta: 75 1240 6768 1111 0010 5700 3181