„Nadchodzący weekend, w trakcie którego temperatura może spaść do -22 st., będzie najzimniejszym od dwóch lat” – ostrzega rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Duży mróz i opady śniegu spodziewane są już w nocy z piątku na sobotę.

Zdjęcie ilustracyjne / Mats Andersson / PAP/EPA

Nadchodzącej doby należy się spodziewać dużych opadów śniegu i silnego mrozu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Największe opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Wschodnim i Żuławach - do 15 cm. Podobnie wysoko w górach - 15 cm. Z kolei na północnym-wschodzie i na terenach górskich pokrywa śnieżna przyrośnie o ok. 10 cm, a na wschodzie kraju - ok. 8 cm.

Warunki na drogach mogą być trudne

Padać będzie również w centralnej Polsce - tam spadnie ok. 5 cm białego puchu. Te 5 cm będzie zauważalne. Opady śniegu o natężeniu umiarkowanym - a takie właśnie mają być - mogą powodować problemy na drogach. Kierowcy już od dziś muszą uważać, bo śniegu będzie dużo - mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

W nocy z piątku na sobotę na krańcach wschodnich i na Podhalu temperatura minimalna może spaść do -18 st., a w centrum do ok. 10 st. Cieplej będzie na Pomorzu - ok. -4 st., zaś nad samym morzem - ok. 0 st.

Prędkość wiatru wysoko w górach może osiągnąć 70 km/h, co w połączeniu z opadami śniegu będzie powodowało zawieje i zamiecie śnieżne. Porywisty wiatr będzie występował również w pozostałych częściach kraju. Jego porywy mogą osiągnąć 50-60 km/h.

Pogoda w sobotę

W sobotę maksymalne wartości na termometrach na Suwalszczyźnie osiągną -11 st., na Podhalu ok. - 10 st., zaś w centrum -5, -6 st. Najcieplej na zachodzie, tam ok. -2 st., a na samym Wybrzeżu temperatura maksymalna może osiągnąć wartości powyżej zera. Prognozowane są również dalsze opady śniegu mogącego powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę wartości minimalne temperatury do -22 st. spodziewane są na krańcach północno-wschodnich. W Białymstoku i Suwałkach po -19 st., a w centrum -15 st. Cieplej ponownie na zachodzie (-5 st.) i Wybrzeżu (ok. -4 st.).

Pogoda w niedzielę

W niedzielę temperatura maksymalna na wchodzie kraju wyniesie -15 st., a w centrum - 10 st. Na zachodzie będzie to -3 st., a na Wybrzeżu ok. 0 st.

Ten chłód utrzyma się jeszcze w poniedziałek. Noc z niedzieli na poniedziałek nadal z temperaturami do -22 st. Temperatura w centrum kraju może spaść do -16 st. - przekazał Walijewski. W dzień nieco cieplej, ale - jak zaznacza IMGW - temperatury ujemne w dalszym ciągu będą osiągały wartości dwucyfrowe.

W związku z niskimi temperaturami będą wydawane ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia o silnym mrozie. Niewykluczone również, że alerty zostaną wydane w związku z silnymi opadami śniegu w województwie pomorskim oraz na południu Polski.