IMGW wydał w niedzielę po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed deszczem z burzami i gradem dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz części pomorskiego i mazowieckiego. Według Instytutu, podobne zagrożenia mogą wystąpić na zachodzie, południu i południowym wschodzie Polski.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

W alercie pierwszego stopnia IMGW ostrzega przed wystąpieniem w Lubuskiem do godz. 19:30 w niedzielę burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Podobne zagrożenia mogą wystąpić w Zachodniopomorskiem do godz. 2:00 w nocy.

IMGW ostrzega także przed możliwymi do godz. 22:00 burzami z deszczem i gradem oraz silnym wiatrem (do 80 km/h) w kilkunastu powiatach na zachodzie i południu Mazowsza (powiaty gostyniński, Płock, płocki, płoński, sochaczewski, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński).



Na Pomorzu alert obowiązuje do godz. 2:00 dla czterech zachodnich powiatów regionu (bytowskiego, człuchowskiego, Słupska i słupskiego). Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.



W województwie małopolskim ostrzeżenie wydano dla centralnej części regionu, gdzie możliwe są burze - deszcz miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h i miejscami grad. Alert dotyczy pięciu powiatów Małopolski (bocheńskiego, Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, wielickiego) do godz. 19.



IMGW podaje, że podobne zagrożenia mogą wystąpić w najbliższych godzinach także w części województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



