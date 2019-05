Są wśród nas ludzie, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej; oni są naturalną, autentyczną gwarancją naszej silnej obecności w Unii Europejskiej - mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk w wystąpieniu na zakończenie sobotniego marszu Koalicji Europejskiej w Warszawie.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Szefa Rady Europejskiej do wygłoszenia przemówienia na pl. Konstytucji zaprosił lider PO Grzegorz Schetyna.



Donald Tusk, dziękując zgromadzonym na pl. Konstytucji, podkreślił, że czuje się jak w domu. Jak zawsze, kiedy jestem z wami. A dzisiaj jestem z wami, żeby powiedzieć wszystkim Polakom, jak ważne są te wybory. To jest podwójna stawka, chciałoby się powiedzieć: stawka większa niż zwykle. To jest "wielki wybór", jak to sami nazwaliście w czasie kampanii - mówił były premier, nawiązując do hasła wyborczego Koalicji Europejskiej.





Dodał, że w Warszawie stoi z ludźmi, którzy "kiedy mówią o Europie, o Polsce w Europie, kiedy mówią, że Polacy to Europejczycy, a Europa jest także domem dla Polski, to mówią nie po to, żeby kogoś oszukać zwodzić dwa tygodnie przed wyborami". To są ludzie, którzy planowali to wielkie, historyczne przedsięwzięcie, którzy mówili o Europie, ale których czyny potwierdziły ich słowa. To oni wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej - przypomniał.



To oni są naturalną, autentyczną gwarancją naszej silnej obecności w Unii Europejskiej. Ich nie trzeba już sprawdzać, na nich można z czystym sumieniem głosować - przekonywał.



Zaznaczył, że słowa te kieruje do wszystkich tych, którzy podobni, jak oni i on sam, wierzą, że miejsce Polski jest w Europie, że jest to najlepsze miejsce na ziemi - dla Polski i dla Polaków.

Europa to zjednoczenie w różnorodności

Tusk mówił w Warszawie, że w wielu krajach w Europie jest sporo osób, którzy "kwestionują" Unię Europejską. W bardzo wielu miejscach słyszę lokalnych wodzów dla których idea - a znamy ją dobrze z historii - "jeden naród, jedno państwo, jedna religia, jeden wódz"; że to jest ta ich melodia i oni też uczestniczą w wyborach europejskich - powiedział.



Europa to różnorodność, Europa to zjednoczenie w różnorodności. Europa jest trochę jak Koalicja Europejska - oświadczył Tusk.



Zwracam się do wszystkich Polaków - nie wierzcie malkontentom, którzy kręcą głową i mówią: "tu jest od Sasa do lasa ,nie wiadomo co ich łączy"; ich łączy wyższe dobro, bo bezpieczna Polska w silnej i zjednoczonej Europie to jest dzisiaj najwyższe dobro polityczne Polaków - powiedział szef RE.



Tusk zwrócił się też do osób, które jeszcze nie wiedzą na kogo oddadzą głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego: Proszę, nie ryzykujcie przyszłości Polski - oświadczył.

"Kandydaci KE nieczego nie muszą udowadniać"

Przemawiając na pl. Konstytucji do uczestników marszu zorganizowanego przez Koalicję Europejską szef Rady Europejskiej i były premier mówił, że wybór, na kogo zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest ważny, ponieważ zdecyduje o tym, "kto będzie Polskę reprezentował w Europie, o tym jaka będzie Europa w ciągu najbliższych kilku lat".



Według niego, na kandydatach Koalicji Europejskiej wyborcy na pewno w tej sprawie się nie zawiodą. "Oni niczego nie muszą udowadniać" - podkreślił. Ale - dodał Tusk - "to nie są jedyni kandydaci w tych wyborach".



Czy na pewno warto podjąć ryzyko głosowania na tych, którzy dzisiaj prezentują się jako Europejczycy z nadzwyczajnym entuzjazmem, ale ten entuzjazm ma raptem dwa tygodnie? - pytał Tusk. I ja dobrze wiem, że będą tak długo Europejczykami, jak będzie im nakazywał interes wyborczy - dodał.



Oni też wiedzą, czego chcą Polacy. I dlatego przez te dwa tygodnie - z trudem, bo z trudem, ale jakoś to słowo Europa odmieniają przez przypadki - powiedział były premier. Jak dodał, jeśli "tak samo będą traktować naszą europejskość jak potraktowali sądy i własne deklaracje o skromności i uczciwości - to znaczy, że ten wybór jest naprawdę bardzo poważny i że to ryzyko jest naprawdę serio".

Marsz Koalicji Europejskiej

W sobotę przed godz. 13 z pl. Bankowego na pl. Konstytucji wyruszył w Warszawie marsz pod hasłem "Polska w Europie". Na czele manifestacji szli m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, liderzy Koalicji Europejskiej, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Nawiązując do ubiegłorocznych wyborów samorządowych, Trzaskowski przekonywał, że o zwycięstwie opozycji m.in. w wielkich miastach, zdecydowała wysoka frekwencja wyborcza.

I dokładnie to samo musimy zrobić 26 maja. Potrzebna nam jest pełna mobilizacja, dlatego że te wybory mają niesłychanie istotne znaczenie. Są to wybory, które pozwalają nam walczyć o wartości, tak, jak w Warszawie walczyliśmy o otwartość, o tolerancję, o wartości europejskie, tak właśnie dokładnie o tym samym będą te wybory europejskie za tydzień - mówił prezydent stolicy.

Wybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.