"Mam grać? Panie Czesiu grać?" - tak dość niespodziewanie zakończyła się Poranna rozmowa Roberta Mazurka z byłym ministrem zdrowia. Łukasz Szumowski rozmawiał z domu, siedząc przy fortepianie. "Pan redaktor mnie przyłapał przy plumpaniu na klawiaturze" - powiedział.

Oto efekt:



Klawiszowe popisy Łukasza Szumowskiego na finał Porannej rozmowy w RMF FM Karolina Bereza / RMF FM

Jak się okazało Łukasz Szumowski gra też na gitarze.



Łukasz Szumowski zawsze chwalił się, że jest gitarzystą. Ja go rozumiem. Jest z tego pokolenia, że jak człowiek nie miał gadanego to musiał mieć gitarę, żeby wyrwać dziewczynę. Pan z tą nienachalną urodą- to nas łączy - i z brakiem gadanego, musiał się posiłkować się instrumentem - stwierdził Robert Mazurek.



Łukasz Szumowski pytany był też o to, jak czuje się jako celebryta. Chodzi o zdjęcia jego "nagiego torsu".





Wakacje na morzach i oceanach

Spędziłem na morzu około 10 dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać żeglując po oceanie. Niestety okazało się, że i tam ktoś robi zdjęcia. Co nie jest przyjemne - opowiadał były minister zdrowia.



Szumowski o wakacjach: Na ląd zeszliśmy tylko raz Karolina Bereza / RMF FM

Wakacje się udały. Spędziliśmy wiele godzin - ponad sto - żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz i to na wysepkę na której, z tego co wiem, nie było chyba ani jednego przypadku koronawirusa - opowiadał Łukasz Szumowski.



Byliśmy we dwóch. Więc było bezpiecznie - zaznaczył.



Pytany o "luksusowość" jachtu, gość Roberta Mazurka, odpowiada: dzielna jednostka. Świetnie sobie radzi przy dużych falach i wietrze. Ale ma raptem 12 metrów, dwie kajuty i 20 lat. Ale jest cudownym jachtem, który przepłynął ocean - powiedział.



Na pytanie "co tam piliście" Łukasz Szumowski odpowiedział: wodę, tonic, czasami colę.